Возврат лекарств в аптеки: появилось важное уточнение

Разрешение на возврат в аптеки лекарственных средств и медицинских изделий будет касаться только товара ненадлежащего качества.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как известно, с 1 января вступает в силу закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов". В частности, закон вносит изменения в требования потребителя относительно лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

В Минздраве объяснили, что для этого необходимо предъявить расчетный документ на их приобретение. В таком случае потребитель имеет право просить вернуть уплаченные за лекарства средства или заменить препарат на аналогичный.

В ведомстве объяснили, что факт ненадлежащего качества подтверждается документами:

вывод относительно качества лекарственных средств, выданный подчиненным лабораторией территориального органа Гослекслужбы и/или уполномоченным лабораторией;

распоряжение Гослекслужбы о запрете обращения лекарственного средства.

Как сообщал "Апостроф", в Украине с 2019 года бесплатные лекарства будут выдавать по новым правилам.