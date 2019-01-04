В Виннице похоронили зверски убитую семью с двумя детьми: фото и видео

В Виннице похоронили двух женщин и двух детей, которые были убиты главой семейства 31 декабря.

Об этом сообщает местное издание "33-й канал".

С погибшими 3-летней Светой и 7-летним Денисом, их мамой Надеждой и бабушкой Валентиной Анатольевной попрощались родня и знакомые.

Ранее сообщалось, что 30-летний подозреваемый в убийстве мог пойти на это из-за затяжного конфликта с супругой.

Как сообщал "Апостроф", на судебном заседании по избранию меры пресечения подозреваемый заявил, что помнит все отрывками.