В РПЦ грубо высказались о патриархе Варфоломее и подписанном им томосе для Украины

В России заявили, что подписание томоса для Украины патриархом Варфоломеем окончательно оторвало Константинопольский патриархат от мирового православия.

Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на слова патриарха Московского и Всея Руси священника Александра Волкова.

В РПЦ прокомментировали подписанный в субботу, 5 января, Константинопольским патриархом Варфоломеем томос для Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол", - сказал священник.

По словам пресс-секретаря предстоятеля Русской православной церкви, "подписание томоса ничтожно с точки зрения канонов и трагично для Варфоломея и его сторонников, подписавших сегодня свою духовную капитуляцию".

Также прокомментировал подписание томоса и председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Томос – бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций. Подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой", – написал он в своем Telegram-канале.

Легойда подчеркнул, что главной темой для православных сейчас является Рождество Христово.

"Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского патриарха украсть Рождество у миллионов верных на Украине - оно все равно наступит", – добавил он.

Как сообщал "Апостроф", в Стамбуле 5 января состоялась церемония подписания томоса для Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем.