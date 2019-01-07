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​Подозреваемый в убийстве студенток в Харькове оставил записку: фото и загадочные подробности

понедельник, 07 января 2019, 10:53

21-летний парень, который приехал из Турции в Харьков и зарезал двух землячек, оставил записку на могиле своего отца. Именно на кладбище в Стамбуле его и задержала полиция.

Об этом сообщает местный сайт города Харькова.

Как известно, 20-летних турчанок-студенток медфакультета ХНУ им. Каразина - Букет Йилдыз и Зейнеп Хусюнбей - полиция обнаружила мертвыми в съемной квартире на ул. Валентиновской несколько дней назад. У обеих девушек было перерезано горло.

Подозреваемый в двойном убийстве – Цокмез Гусну Цан – бывший бойфренд Букет Йилдыз. Парень прилетел в Харьков из Турции накануне Нового года, чтобы встретить его с любимой, но в итоге праздник закончился трагедией.

Спустя пару дней после убийства молодой человек сел на самолет и улетел в Турцию. Правоохранители обнаружили его на кладбище, у могилы отца. Первое, что произнес подозреваемый: "Я не убивал!" С собой у парня был пистолет и нож. Как сообщают турецкие СМИ, также полиция нашла на надгробном камне записку.

"В этом мире нет справедливости. Если даже меня посадят на 100 лет в тюрьму, все равно я каждый день несу свое наказание". Смысл записки в том, что судьба уже наказала его, когда забрала отца. И тюрьма - не наказание для него, потому что он давно уже живет с худшим наказанием. В этой записке нет сожаления о том, что он убил девушек", - расшифровал записку студент из Турции.

Со слов парня, в тюрьме убийца долго не протянет.

"Ему тоже осталось жизнь совсем немного. У нас на родине считают, что скоро он погибнет. Потому что тех, кто лишает жизни девушек или детей, вскоре убивают свои же сокамерники в тюрьме", - высказал собеседник мнение сограждан.

Тем временем в Турции родные убитых девушек готовятся к похоронам. По сообщениям местной прессы, обе девушки были единственными детьми в своих семьях. Причем родители Букет Йилдыз даже не подозревали, что у дочери есть одержимый поклонник.

Допрошенный турецкими полицейскими подозреваемый якобы признался, что давно готовился к этому убийству и намеревался лишить жизни обеих девушек.

Довольно странной деталью остается запись видеокамер из Харьковского аэропорта, на которых видно, как парень поднимается на эскалаторе в зону контроля, при этом машет рукой и посылает воздушные поцелуи кому-то, стоящему внизу.

Как сообщал "Апостроф", 5 января в Турции задержали подозреваемого в жестоком убийстве двух иностранных студенток в Харькове.

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