В Украине сделали важное уточнение по томосу

Томос об автокефалии православной церкви Украины должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата.

Об этом сообщает Newsone.

Также заявили, что по этой причине томос должен вернуться в Стамбул (Турция).

"Томос будет до вечера (понедельника - ред.) выставлен для того, кто захочет, мог подойти и увидеть этот уникальный документ. В ближайшие дни он возвратиться в Стамбул в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом (Варфоломеем - ред.). Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата. Буквально через два дня состоится Синод, где будет это сделано и тогда уже Томос, окончательно и навсегда, возвратится в Украину и будет сохраняться в особых условиях", - сказал руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш в ходе Рождественской литургии из Софийского собора в Киеве.

Однако позже позже в Министерстве культуры Украины опровергли информацию. По информации ТСН, томос об автокефалии будуть хранить в Трапезном храме Софии Киевской. Там доступ будет свободный ежедневно с восьми утра до шести вечера.

Как сообщал "Апостроф", 6 января в Киев из Стамбула самолетом привезли томос об автокефалии Православной церкви Украины. А украинцев повеселили яркой карикатурой о подписании томоса.