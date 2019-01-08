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В Украине сделали важное уточнение по томосу

вторник, 08 января 2019, 11:00

Томос об автокефалии православной церкви Украины должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата.

Об этом сообщает Newsone.

Также заявили, что по этой причине томос должен вернуться в Стамбул (Турция).

"Томос будет до вечера (понедельника - ред.) выставлен для того, кто захочет, мог подойти и увидеть этот уникальный документ. В ближайшие дни он возвратиться в Стамбул в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом (Варфоломеем - ред.). Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата. Буквально через два дня состоится Синод, где будет это сделано и тогда уже Томос, окончательно и навсегда, возвратится в Украину и будет сохраняться в особых условиях", - сказал руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш в ходе Рождественской литургии из Софийского собора в Киеве.

Однако позже позже в Министерстве культуры Украины опровергли информацию. По информации ТСН, томос об автокефалии будуть хранить в Трапезном храме Софии Киевской. Там доступ будет свободный ежедневно с восьми утра до шести вечера.

Как сообщал "Апостроф", 6 января в Киев из Стамбула самолетом привезли томос об автокефалии Православной церкви Украины. А украинцев повеселили яркой карикатурой о подписании томоса.

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