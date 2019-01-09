Украину ждет резкое потепление со снегом и дождями: названы даты

В четверг, 10 января, на территории Украины резко потеплеет: также ожидаются снегопады и дожди.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, 10 января на юге страны ожидается днем от 1 до 5 градусов тепла, а ночью также 1-5 градусов, но уже с отметкой "минус". На остальной территории страны также потеплеет: дневные показатели температуры установятся на уровне 1-4 градусов мороза, а в ночное время столбики термометров упадут до 5-10 мороза (на севере страны до 12 с отметкой "минус"). Также в этот день на всей без исключения территории ожидаются снегопады и дожди, на юге особенно сильные.

В пятницу, 11 января, на юге Украины немного похолодает, и днем столбики термометров там покажут около 1 градуса мороза, а ночью от 2 до 5 с отметкой "минус". Осадки в виде снега и мокрого снега также выпадут 11 января по всей территории Украины.

На выходных, в субботу и воскресенье, снежная погода сохранится, однако температура воздуха поднимется. Так, 12 января на западе, юге, севере, в центре и востоке страны синоптики прогнозируют днем от 1 тепла до 3 мороза, а в ночное время суток температура воздуха упадет до 3-5 градусов с отметкой "минус". Только в Крыму днем сохранится стабильно плюсовая температура днем: 2-4 градуса, и легкий "минус", а около 1 градуса будет наблюдаться ночью.

В воскресенье, 13 января, температура воздуха составит от 1 мороза до 2 тепла.

Подробнее о том, какой будет погода читайте в материале "Апострофа": Холодно, но не очень: синоптики предупредили о смене погоды в Украине.