Поляки разочаровались: раскрыты истоки конфликта между Украиной и Польшей на почве УПА

Напряженные отношения между Украиной и Польшей на почве исторической оценки ОУН и УПА завязаны на различности подхода к рассмотрению данного вопроса обеими странами.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал доктор истории и политический аналитик, специалист по истории стран Восточной Европы, Лукаш Адамский.

"Украина строит свою отдельную идентичность и национальную историю на, прежде всего, антироссийской идеи. Но четко отделяет свою историю и от Польши. Для части украинцев ОУП и УПА является силой, которая боролась за независимую Украину против Советского Союза. Однако для поляков это сила, которая отвечает за ужасную этническую чистку на Волыни и в Галиции, которую юридически можно квалифицировать как геноцид", - отметил эксперт.

По словам Адамского, в то же время многие украинские историки борьбу за независимое украинское государство признают высшей добродетелью, забывая о том, что ни украинская история, ни политика не находятся в пустоте, а героизация деятелей ОУН и УПА влияет на отношения с Польшей и Израилем.

Историк подчеркнул, что после 2014 года этот конфликт исторической памяти между Польшей и Украиной стал еще более выразительным. В Украине он возник по понятным причинам, лозунги "прочь от Москвы" и "прочь от малороссийства" на фоне путинской агрессии увеличили одновременно популярность националистического видение истории.

"В Польше состоялся другой процесс. Когда в 2003 году Польша и Украина вместе отмечали годовщину Волынской резни на государственном уровне в духе сильной "политкорректности", поляки считали, что это только начало расчетов Украины с преступлениями УПА, а потом убедились, что для Украины это был максимум того, что можно было дать. Это приводило к разочарованию. Одновременно начали радикализоваться люди, для которых была важна память о земле, где жили их предки", - пояснил он.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа" Между Украиной и Польшей замороженная ситуация: нужно что-то делать с Бандерой и УПА - польский историк.