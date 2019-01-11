Тимошенко предложила провести флешмоб в связи с международным днем "спасибо"

Юлия Тимошенко предлагает во всемирный день «спасибо» провести флешмоб и массово говорить слова благодарности своим родным, близким и друзьям.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Я хочу предложить вам отметить этот малоизвестный в Украине, но такой теплый праздник. Тем более, сделать это так просто! Просто поблагодарите. Поблагодарите друзей и близких, поблагодарите родных, которые заботятся о вас, переживают за вас, заботятся. Поблагодарите даже просто так, без причин и оснований», - обратилась лидер «Батькивщины» к украинцам.

Тимошенко выразила уверенность, что такие коллективные «флешмобы» имеют большой смысл, ведь они аккумулируют добро, теплоту и любовь в мире.

Она также призвала добром преодолевать ненависть и агрессию.

«Не так давно ученые-нейропсихологи пришли к выводу: когда человек улыбается, даже безосновательно - у него улучшается настроение, когда благодарит - становится счастливее. В мире слишком много негатива, агрессии, ненависти. Давайте противопоставим им наше добро!», - написала Тимошенко.

Напомним, что Всемирный день "спасибо" основан по инициативе ЮНЕСКО и ООН. Впервые выражение "спасибо" зафиксировано в словаре-разговорнике, изданном в Париже в 1586 году. Международный день "спасибо" во многих странах празднуют с большим размахом, проводя ярмарки, устраивая образовательные акции, конкурсы и множество других развлекательных мероприятий.