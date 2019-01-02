Путинскому мосту в оккупированный Крым поставили "смертельный" диагноз

У Керченского моста, незаконно построенного оккупантами в захваченный Крым, нет будущего, поскольку он возведен на тектоническом разломе.

Такое мнение выразил старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар.

Он рассказал, что в районе Крымского моста очень сложная тектоническая ситуация: там существует разлом, который способствует мощным землетрясениям. Именно поэтому, убежден Медовар, у моста нет будущего.

Ученый также рассказал, что недавно с ним связывалась женщина, которая является проектировщиком моста в Крым.

"Рассказала, что постоянно слушают все мои замечания по поводу моста, и просит помочь решить проблему с вибрацией… Я вот той женщине объяснял, что это геология, и ничего не получится, а она мне: "Нет, мы все под мост ляжем". Хорошо, ложитесь, ради Бога. Будет, как и с предыдущими мостами, их же два было, один немцы пытались строить. Ну, Бог любит троицу, как говорится", – цитирует Медовара "Обозреватель".

Он также сообщил, что поддержание моста в рабочем состоянии сейчас очень дорого обходится в России. По его словам, "сейчас в Лондоне сидит команда проектировщиков", которая круглосуточно "мониторит, проверяет, фиксирует колебания" моста.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились спутниковые снимки, которые показали значительное смещение моста в Крым.