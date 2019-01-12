Новый поезд Intercity из Украины в Венгрию: названы цены и главные недостатки, фото

В сети рассказали о новом поезде Intercity, который следовал из Венгрии в Украину.

Об этом сообщает журналист Александр Рудоманов на портале LB.

Поезд Intercity №34 "Латорица" Мукачево-Будапешт "Укрзализныця" запустила 9 декабря 2018 года совместно с венгерской железной дорогой. Он едет 7 часов через Мукачево, Чоп, Ниредьгазу, Дебрецен, аэропорт имени Ференца Листа и Будапешт. Приблизительная стоимость билета в одну сторону "Мукачево-Будапешт" составляет 695 гривен (663 гривны - билет, 32 гривны - резервация места), "Мукачево-Дебрецен" - 349 гривен (317 гривен - билет, 32 гривны - резервация). За месяц курсирования нового поезда ним воспользовалось уже более 1700 пассажиров, что является хорошим результатом. Альтернатива этого поезда - это две пересадки в Чопе и Захони с большой очередью на границе на станции Чоп.

Также Рудоманов описал главные "плюсы" и "минусы" поезда.

Плюсы для пассажиров:

беспересадочное движение из Мукачево в Будапешт. Не нужно выходить для таможенного и пограничного контроля;

вымытые окна вагонов, в результате чего вы можете наслаждаться видами;

вымытые окна вагонов, в результате чего вы можете наслаждаться видами; наличие Wi-Fi по территории Венгрии;

до 06:00 можно доехать из Мукачево в Будапешт при фиксированной цене, которая не меняется в зависимости от времени в путешествии;

количество багажа, который можно вывезти из Венгрии - 36 кг;

билеты можно купить во всех международных кассах УЗ и MAV, что и следует делать до дня поездки.

"Минусов от курсирования этого поезда я не нашел, разве что невозможность выхода на платформу перед\после проверки пограничниками ваших документов. Это делается для того, чтобы "выехав" из страны вы не решили бегать в статусе нелегала. Большинство неудобств, по моему мнению, являются временными и касаются вокзала Мукачево. Со станции планируют сделать хаб в сообщении, потому что туда доходит "европейская колея". Поэтому ее ремонтируют", - написал журналист.

Но есть моменты, на которые хочу обратить внимание:

сломанный терминал для оплаты карточкой. Обращение от УЗ отправлено: должны отремонтировать и увеличить их количество на всех кассах дальнего следования;

кассирша не знает английского языка, но на международную кассу должны перевести кассиршу с базовым английским;

кассирша не знает английского языка, но на международную кассу должны перевести кассиршу с базовым английским; поезд едет медленно по украинской землей из-за длительной эксплуатации железнодорожного пути;

стоянка в Захони больше часа. В городе вообще ничего делать, поэтому вы будете томиться в вагоне поезда или на вокзале;

график движения не совсем подстроен под украинского туриста. Но работники довольны и, насколько мне известно, график будет меняться. (Несколько небольших проблем устранили оперативно после моего сообщению на фб);

можно провезти в Венгрию не более чем две пачки сигарет, в соответствии с таможенным законодательством. Венгры тщательно проверяют туристов на въезд;

отсутствует стыковка украинских пассажирских поездов и поезда в Венгрию, но при этом, стыковка в обратном направлении существует.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео из вагона нового поезда "Укрзализныци" Мукачево-Будапешт.