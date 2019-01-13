Старый Новый год 2019: история, приметы и запреты в этот день

Старый Новый год - в этот день существует много традиций и обрядов, которые сложили еще в начале прошлого века при смене календаря.

Этот праздник - редкий исторический феномен, который появился в результате смены летоисчисления. Традиция праздновать Старый Новый год в Украине происходит от расхождения Юлианского календаря и Григорианского календаря – того, по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей составляет 13 дней. Старый Новый год 2019 празднуют в ночь с 13 на 14 января.

Как праздновать Старый Новый год 2019

Старый Новый год празднуют, как и новогоднюю ночь.

Родственники и близкие накрывают стол и начинают торжество за несколько часов до 00:00 14 января.

Вся семья должна быть в мире и согласии, нельзя ссориться.

До наших дней также дошел и обряд посевания. Мальчики ходят по домам и посевают, за что им дают сладости или деньги.

Что нельзя делать на Старый Новый год

Считается, что в этот день не следует произносить слово "тринадцать", а также считать мелкие монеты. Счет монет якобы принесет слезы на весь год.

Также верят, что на Старый Новый год нельзя ничего давать в долг, иначе весь год в долгах проведешь. Если 14 января вынести сорры, то и счастье из дома вынесешь.

В первый день Старого Нового Года в дом первым должен войти мужчина, именно поэтому посевать ходят только мальчики.

По материалу УНИАН.

Как сообщал "Апостроф", 7 января на Рождество соблюдают множество традиций. В этот день произошло величайшее для всего христианского мира событие - рождение Иисуса Христа. Все верующие люди стараются почитать этот светлый праздник и соблюдать все обычаи и традиции, которые складывались веками.