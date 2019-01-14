​На Киев и область идет непогода: водителей предупредили об опасности

Киевлян и жителей Киевской области ждет значительное ухудшение погодных условий, метели и порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает пресс-центр Службы автомобильных дорог в Киевской области.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в Киевской области в ближайшие 2 часа и до конца суток 14 января, ночью и утром 15 января порывы ветра 15-20 м/с, метели", - отметили в автодоре.

При этом в САД уточнили, что ожидаемые погодные условия соответствуют И уровню опасности, желтом, поэтому автовладельцы должны быть особенно внимательными в этот период, соблюдать Правила дорожного движения, а по возможности вообще воздержаться от поездок на собственном транспорте на дальние расстояния.

В ГСЧС в свою очередь также предупреждают об ухудшении погодных условий в Киеве и Киевской области.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 15 января, часть Украины засыплет снегом и мокрым снегом из-за циклона Florenz. Ранее украинцев предупредили об ухудшении погоды 14 января. В этот день синоптики прогнозируют сильный ветер.

