В УПЦ (МП) сделали заявление о том, чей Крым

Украинская православная церковь Московского патриархата считает аннексированный Россией Крым территорией Украины. В связи с этим приходы УПЦ (МП) на полуострове не переходят в состав Русской православной церкви.

Об этом заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП, архиепископ Климент, передает Громадське.

"На территории Крымского полуострова Украинская православная церковь полностью в каноническом чине и это является свидетельством того, что, с точки зрения церковных канонов и церковного устройства, Крым является территорией Украины", - подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, согласно уставу УПЦ (МП), церковь имеет свои епархии исключительно на территории украинского государства.

Как сообщал "Апостроф", ранее УПЦ (МП) уволила ряд священников, обвинив их в расколе.