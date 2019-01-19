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Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное видео и фото с высоты птичьего полета

суббота, 19 января 2019, 20:32
Празднование Крещения в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Апостроф" снял видео с воздуха большого традиционного Крещения в Киеве в субботу, 19 января.

Видео сделал собственный корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Отметим, что это третий, самый большой и завершающий праздник рождественско-новогоднего цикла. В народе оно имеет несколько названий: Крещение, Водокрещение, Водощи, Иордан, Ордань.

Как и на Рождество праздник традиционно начинается с кутьи в Сочельник. Следующие день - само Крещение, а после него идет день Иоанна Крестителя.

Одна из традиций этого большого праздника - крестный ход к крещенской проруби, которую называют Иордан, и массовое купание в ней.

Празднование Крещения в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Празднование Крещения в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Празднование Крещения в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Празднование Крещения в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Празднование Крещения в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Празднование Крещения в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 января, на Крещение, в Украине традиционно сильно похолодало.

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Раздел: Общество Тема:
Теги: Крещение, фото, видео

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Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное фото с высоты птичьего полета

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