Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное видео и фото с высоты птичьего полета

"Апостроф" снял видео с воздуха большого традиционного Крещения в Киеве в субботу, 19 января.

Видео сделал собственный корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Отметим, что это третий, самый большой и завершающий праздник рождественско-новогоднего цикла. В народе оно имеет несколько названий: Крещение, Водокрещение, Водощи, Иордан, Ордань.

Как и на Рождество праздник традиционно начинается с кутьи в Сочельник. Следующие день - само Крещение, а после него идет день Иоанна Крестителя.

Одна из традиций этого большого праздника - крестный ход к крещенской проруби, которую называют Иордан, и массовое купание в ней.

Празднование Крещения в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Празднование Крещения в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Празднование Крещения в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Празднование Крещения в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Празднование Крещения в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Празднование Крещения в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 января, на Крещение, в Украине традиционно сильно похолодало.