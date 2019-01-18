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Ранение полицейского в Харькове: стали известны новые факты

пятница, 18 января 2019, 22:30

Офицер отдела департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Алексей Логвиненко, которого ранили 16 января в Харькове, по-прежнему находится в реанимации.

Об этом сообщает первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Алексей Логвиненко в реанимационном отделении харьковской больницы продолжает бороться за свою жизнь... Спасибо харьковским врачам, которые круглосуточно уже третьи сутки делают все возможное, чтобы маленькие дети не потеряли отца", - написал он.

Аброськин также сообщил, что Логвиненко участвовал в расследовании убийства бывшего участника АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат").

"В последнее время он (Логвиненко - ред.) и его подчиненные активно работали в направлении установления всех лиц, причастных к убийству бывшего участника АТО Виталия Олешко, а также документировали опасную преступную группировку с коррумпированными долговременными связями, члены которой проживали на территории Харьковщины, а разбои и квартирные кражи совершали в различных областях нашей страны", - отметил первый заместитель главы Нацполиции.

Он выразил уверенность, что напавшие на Логвиненко не останутся безнаказанными: "Преступники обязательно понесут наказание".

Напомним, в Харькове неизвестные в масках напали на полицейского, в результате чего офицер получил тяжелые огнестрельные ранения. Позже полиция поймала одного из злоумышленников.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом во время обыска напали на прокурора и полицейского.

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