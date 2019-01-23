Днепропетровская ОГА открыла обновленную школу в пгт Магдалиновка - Голик

В пгт Магдалиновка Днепропетровской области усилиями облгосадминистрации под руководством Валентина Резниченко завершен второй этап масштабной реконструкции опорной школы.

Об этом сообщил советник председателя Днепропетровской ОГА Юрий Голик.

"Создать для детей Днепропетровщины современное образовательное пространство – такую задачу поставил президент Украины Петр Порошенко. По всей области Днепропетровская ОГА проводит реконструкции более 30 основных и опорных школ. В Магдалиновской школе, которой уже 40 лет, привели в порядок все учебные классы. Там учится около 700 детей. Это жители Магдалиновки и 5 соседних сел", – сказал Голик.

Согласно концепции Днепропетровской ОГА, все реконструируемые школы, как и Магдалиновская, получают новую мебель, интерактивные доски, игровое пространство, бук-кроссинги.

Кроме того, учитываются потребности детей с ограниченными физическими возможностями – внедряется инклюзивное образование, строятся подъемники для детей на инвалидных колясках и безбарьерный вход в школы.

Теперь в Магдалиновской школе на перемене дети смогут проводить время в просторной игровой, где установлены удобные пуфы, а также детский сухой бассейн, наполненный шариками.

На первом этаже для первоклашек обустроена уютная комната отдыха. Малыши, которые проводят в школе время до вечера, там смогут поспать.

Голик отметил, что школа получила современную столовую с новой посудой и кухонным оборудованием.

"Установлены сушилки для рук на входе в столовую. Потому что это нормально", - считает Голик.

Также школа получила обновленные актовый зал и библиотеку. По словам Голика, очень скоро в актовом зале будет установлен подъемник на сцену для детей с особыми потребностями.

Тем временем продолжаются работы в спортзале, где ремонтники заканчивают потолок и готовят стены под покраску. Уже вскоре там начнут стелить профессиональный безопасный линолеум. Весной также продолжатся фасадные работы и начнется реконструкция школьного стадиона.

После этого подрядчики приведут в порядок территорию, а дети получат уютный внутренний дворик.

"Эта школа, как и сотни других, была серая, а стала цветной. Такими будут все учебные учреждения в области. После завершения реконструкции опорных школ мы возьмемся за все остальные. Я не знаю, как сложится жизнь каждого ребенка из этой школы, но я понимаю, что ничему хорошему в условиях, какие у них были год назад, учиться было невозможно. К счастью, у этой школы второй день рождения. Спасибо всем налогоплательщикам Днепропетровской области. Все, что мы строим, - это уплаченные вами налоги и децентрализация", – сказал Голик.