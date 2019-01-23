Опубликован список экстренных номеров для застрявших в снежных заносах по всей Украине

Синоптики предупредили украинцев об ухудшении погодных условий, связанных с мощным снежным циклоном, пришедшим в страну.

В связи с этим в Facebook опубликовали номера телефонов, куда можно звонить в случае непредвиденных ситуаций на дороге.

Отметим, что в среду, 23 января, в Украине вновь ожидаются снегопады и метели.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", по прогнозам синоптиков погода в феврале ожидается изменчивая: будут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

Также появился прогноз погоды в Украине на следующие три года. По словам синоптика, осень в этом году будет сначала сухой, затем сырой и холодной. Он уточнил, что в 2021 году весна также будет холодной.