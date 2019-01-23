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Синоптик рассказала, где в Украине продолжатся снегопады и метели

среда, 23 января 2019, 12:05

В Украине в некоторых регионах продолжатся снегопады, а в других - наступит оттепель.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко на своей странице в Fecebook.

В среду, 23 января, страну еще будет засыпать снегом, однако на следующий день, 24 января, с Севера атмосферные фронты отодвинутся.

В Киеве 24 января метель уже отступит, но снег еще будет падать и будут морозы. А 23 января в столице обещают снег целый день.

"Общая картина синоптическая четверговая такая: периодически снег, на востоке, юге, в большинстве центральных областей мокрый снег и дождь. Температура воздуха на Западе и Севере ночью -7...-12, днем -2..-6 градусов", - пишет синоптик.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 23 января, Украину замело снегом из-за мощного циклона, который завис над страной. Пользователи сети поделились яркими фото зимних городов. Также ранее синоптики дали прогноз погоды на февраль.

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