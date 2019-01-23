​В Киеве приятели устроили кровавые разборки: фото и видео с места трагедии

В Днепровском районе столицы во время распития алкоголя мужчина зарезал своего собутыльника, а тело выбросил возле подвала соседнего дома.

Об этом сообщается в пресс-службе Нацполиции Киева.

Происшествие случилось 19 января 2019 в Днепровском районе столицы. В дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Радужной лежит человек с признаками насильственной смерти.

Впоследствии полиция, просмотрев камеры наблюдения, обнаружила и задержала убийцу. Им оказался 42-летний уроженец Сумщины, который недавно приехал из Республики Беларусь и проживал в мастерской по ремонту обуви.

Оперативники задержали злоумышленника по месту жительства. По его словам, накануне в мастерской он с товарищем распивал спиртные напитки. Впоследствии между ними возник конфликт из-за денег. В результате человек схватил нож для ремонта обуви и ударил оппонента в грудь. После этого товарищи выпили еще по рюмке и легли спать. Проснувшись, злоумышленник обнаружил вторая мертвым, поэтому решил перенести тело в соседний дом.

"Уголовное производство расследуется по части второй статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до десяти лет лишения свободы", - отметили в полиции.

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