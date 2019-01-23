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В МВД оправдались за памятник "Беркуту" на базе полиции: сеть ответила жестко

среда, 23 января 2019, 17:12

В МВД Украины попытались оправдаться за памятник "Беркуту", расположенный на базе Киевского областного полка полиции особого назначения.

Соответствующий пост опубликовал в Facebook спикер МВД Артем Шевченко.

"Действительно, этот памятный знак был установлен еще в 2010 году в г. Ирпень по инициативе местного "Украинского союза ветеранов Афганистана в городе Ирпень" на закрытой территории одного из мест дислокации нынешнего батальона особого назначения полиции Киевской области", - отметил он.

По словам Шевченко, не стоит всех выходцев из "Беркута" равнять под одну гребенку.

"Не надо позорить всех без исключения бывших милиционеров, которые в разные годы несли службу в этом сейчас ликвидируемом подразделении. Среди них были и подонки, были и герои. И не стоит поднимать дешевый шум по поводу наличия этого памятного знака, установленного по инициативе погибшего на войне героя", - добавил спикер.

Но пользователи отреагировали на слова Шевченко агрессивно, обвинив его в манипуляции информацией и оправдании тех, кто стрелял в людей на Майдане.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео начала противостояния на улице Грушевского в центре Киева во время Революции достоинства в январе 2014 года. А также стало известно, что командир киевского полка полиции особого назначения Руслан Цикалюк участвовал в разгоне участников Евромайдана в 2013 году. А подконтрольный оккупантам "суд" в аннексированной Керчи приговорил бывшего командира "Беркута" и экс-заместителя председателя оккупационной администрации Керчи Олега Шевченко к 7 годам 10 месяцев лишения свободы.

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