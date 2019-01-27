В сети показали "украшенный" оккупантами вид на смотровой площадке в Крыму

В сети опубликовали фото свалки перегноя на смотровой площадке в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"На смотровой площадке Лысой горы с видом на Феодосию", - написала она и опубликовала фото.

На снимках видно, что место, где любуются пейзажем, засыпано мусором. Помимо пакетов, побитых бутылок и прочего, там высыпали и отходы в виде гнилой хурмы, побросав рядом ящики.

Как сообщал "Апостроф", в захваченном оккупантами крымском городе Севастополь обнаружилась стихийная свалка, которая растянулась на несколько улиц. А также Симферополь (аннексированный Россией Крым) с каждым днем превращается в огромную общегородскую свалку. В сети появились новые фотографии города, на которых видно, что оккупанты продолжают превращать город в массовую свалку.