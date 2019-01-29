Отдам за шоколадку: в сети показали реальный уровень нищеты на оккупированном Донбассе

Уровень нищеты жителей оккупированного Донбасса настолько зашкаливает, что они готовы обменять любую вещь на казалось бы мелочь, шоколадку.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский в Twitter.

"Про нынешний уровень жизни в ОРДЛО можно судить по подобным объявлениям", - написал он.

Так, жители Донбасса готовы обменять любые вещи на еду, вплоть до шоколадки. В товарах, предпочтительных для обмена, значатся также макароны, гречка, рис.

Как сообщал "Апостроф", жители оккупированного Донбасса начали сравнивать, как им жилось во времена украинской власти, и как стало с приходом оккупантов. Ранее жители оккупированного Донецка пожаловались в сети, что у них катастрофически не хватает общественного транспорта – оккупанты пускают "всего один трамвай на один маршрут".