Появились новые фото и видео масштабного ДТП под Одессой, в котором погибли полицейские

В ДТП на дороге Одесса-Овидиополь возле Гребного канала погибли два человека, еще трое пострадали.

Об этом сообщает "7 канал".

По словам очевидцев, в сторону Овидиополя растянулась пробка на 150-200 автомобилей.

По предварительной информации, водитель маршрутки попытался обогнать автомобиль Mazda, не убедившись в безопасности маневра. На встречной полосе маршрутчик столкнулся с грузовиком и задел легковой автомобиль. При этом, обгон в данном месте запрещен правилами дорожного движения.

Установлено, что погибшие в ДТП молодой человек и девушка - работники полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Житомире авто полиции попало в серьезное тройное ДТП.