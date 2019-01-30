Украине нужна действенная система здравоохранения и медстрахования - Тимошенко

В Украине должна быть построена действенная система здравоохранения и введено медицинское страхование.

Об этом в Черниговской области после публичного отчета депутатов областного совета от "Батькивщины" заявила Юлия Тимошенко.

"В Украине нужно применять европейскую модель медицины, а это - страховая медицина. Альтернативы не существует. Большую часть средств платит работодатель, немножко - человек. Государство страхует пенсионеров, детей до 18 лет, безработных и нетрудоспособных, как это делается в цивилизованных странах", - подчеркнула политик.

Тимошенко отметила, что действующая власть не имела политической воли это делать, ведь соответствующий закон о медстраховании разработан и полтора года ждет принятия.

Как результат - врачи первичного звена перегружены, а люди не могут вовремя попасть к терапевту на прием. Кроме этого, по словам Тимошенко, на финансирование врачей вторичного звена не хватает государственных средств, а оплату услуг узкопрофессиональных врачей планируют возложить на плечи пациентов.

"Мы немедленно примем этот закон о медицинском страховании. Мы сможем поставить на ноги и систему здравоохранения, и людей, нуждающихся в медицинской помощи", - подытожила Тимошенко.