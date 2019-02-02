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День сурка 2019: главные приметы и история праздника

суббота, 02 февраля 2019, 11:10

В субботу, 2 февраля, по всему миру отмечается День сурка.

Известно, что именно в этот день сурок просыпается от зимней спячки и выходит из своей норы. Если этот день выдался ясным и солнечным и сурок увидит свою тень, он испугается и снова спрячется в свою норку. И все - в таком случае зима еще продлится долгих шесть недель.

Если же день окажется мрачным, сурок смело прогуляется вокруг. Эта его прогулка означает, что скоро и мы будем праздновать настоящую весну, она уже не за горами.

Отметим, что корни праздника уходят далеко в прошлое. Так, еще в Римской империи 2 февраля отмечали День ежа: разбуженный от спячки еж таким же образом прогнозировал погоду на весну. В Германии чуть позже эту роль исполнял барсук. Но в США меньше ежей и барсуков, поэтому роль "метеоролога" отвели сурку.

В 1993 году появился одноименный американский фильм, который быстро стал популярен, дойдя и до Украины и еще больше закрепив у нас позиции интересного и веселого Дня сурка.

Согласно приметам, наш, украинский, сурок просыпался от зимней спячки на День Евдокии, 14 марта. Он выходил из норы, трижды свистел и снова впадал в спячку - до Благовещения.

Интересно, что символическое пробуждение сурка почти совпадает с христианским праздником Сретения Господня, который символизирует встречу зимы с весной: кто из них окажется сильнее, тот и будет править миром в ближайшие недели. Ранее Сретение отмечалось 2 февраля по Григорианскому календарю или 15-го - по Юлианскому.

Самые известные в Украине бабаки- "метеорологи" - слободской Тимка (живет на биостанции Харьковского национального университета им. В. Каразина) и галицкий Мишка (с 2009 г. живет во Львовском детском эколого-натуралистическом центре). В 2012 году Тимка ушел на "пенсию" по возрасту и его сменил Тимка II, галицкого Мишку в 2016 году заменила бабачиха Маруся.

Как сообщал "Апостроф", ранее блогеры обсуждали смерть в России сурка накануне его праздника.

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