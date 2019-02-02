Известный украинский поэт мрачно высказался о ситуации в стране: видео

Украинский поэт, драматург, народный артист Украины Юрий Рыбчинский высказался о ситуации в стране.

Об этом он рассказал изданию "Гордон".

Журналисты задали вопрос Рыбчинскому: "Если одной фразой охарактеризовать то, что у нас сегодня в Украине происходит, то какая это будет фраза?".

"То, что происходит сейчас - это руина. Это такая же руина, которая была после смерти Богдана Хмельницкого. Это второй Голодомор, потому что я каждый день из своего балкона вижу бомжей, старых людей, которые в мусорных ящиках ищут пищу. Такого не было ни при советской власти, ни даже в тяжелые первые годы 90-х. Этого никто не учитывает, но очень многие люди умирают от голода", - ответил он.

Как сообщал "Апостроф", известный российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) предложил на время его концерта объявить сцену в Москве, где будет проходить мероприятие, территорией Украины.