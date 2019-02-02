Жадные и подлые люди: волонтер из Одессы рассказала, как родители наживаются на тяжелобольных детях

Родители больных детей наживаются на доверчивости украинцев, поправляя свое материальное положение благотворительными взносами от неравнодушных.

Об этих случаях рассказала в Facebook волонтер Катерина Ножевникова.

"Я видела мать, которая осознав, что ее дочь смертельно больна и болезнь имеет жуткое визуальное проявление, стала собирать деньги на лечение, хотя ребенок полностью получал все необходимое в одной из столичных больниц. Я видела родственников, которые купили домик в деревне, пока их детей лечили в больнице силами государства и волонтеров. Я знаю, как матери тяжело больных детей с онкологией скрывают, что им перевели деньги или дали деньги в руки", - написала она.

По этой причине волонтер дала очень важный совет.

"Давайте же уважать свои деньги. Если на улице ребёнок просит еду- не давайте денег!! Купите еду. Если говорят, что нужна помощь с медикаментами - купите медикаменты. Если речь идёт о сборе на операцию - убедитесь, что есть счёт от больницы", - добавила она.

Как сообщал "Апостроф", волонтер рассказал о печальных условиях в школе на Донбассе.