​Поработали "партизаны": в сети показали фото акции в Донецке против главаря ДНР

Листовки с забавным текстом о главаре так называемой ДНР Денисе Пушилине разбросали неизвестные в Куйбишевском районе Донецка.

Об этом написал блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Шутники. Говорят, Куйбышевский р-н Донецка. Пушилин", - говорится в сообщении.

На брошурах, рядом с фото Пушилина, напечатан лозунг: "Как говорится в России: "Денег нет, но вы держитесь!". Всем хорошего настроения!".

Как сообщал "Апостроф", 20 декабря неизвестные патриоты Украины, обклеили патриотическими открытками улицы нескольких оккупированных городов на Донбассе. Также сообщалось, что в оккупированном Россией Симферополе, на улице Февральской упал беспилотник с листовками "Слава Украине". Ранее в оккупированном Луганске расклеили желто-голубые открытки с поздравлениями ко Дню Вооруженных сил Украины.