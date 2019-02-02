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Стало известно, какой будет погода в Украине в последнюю неделю зимы

суббота, 02 февраля 2019, 07:14

В последнюю неделю февраля морозы вновь вернутся в Украину.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

"Но это легкие морозы: 7-8 градусов. Последние дни февраля вновь будет плюсовая температура, которая продержится 2-3 дня, а уже с 27 февраля - очередное резкое понижение температуры, которое переходит на март. Первые 10 дней марта температура будет держаться от 7 до 12 градусов мороза, а в северных областях Украины - до 14 градусов ниже нуля", - отметил синоптик.

Подробнее о погоде в феврале, читайте в материале "Апострофа": Мороз до минус 30: синоптик предупредил о температурных "качелях" в феврале.

Кроме того, стало известно и о том, какой будет погода в Украине в первый месяц весны.

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