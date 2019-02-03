В России едко высказались об интронизации главы ПЦУ

РПЦ назвала "жалким зрелищем" интронизацию митрополита Православной церкви Украины Епифания.

Об этом сообщает Telegram-канал 360tv.

"Жалкое зрелище. Константинопольский патриархат остался в полном одиночестве со своей клонированной „овечкой Долли", - отметил пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

Также он обратил внимание на уровень присутствующих в церкви. По его мнению, на церемонии собрались гости невысокого статуса. Из этого он сделал вывод: поместные православные церкви не поддержали решение Константинополя по учреждению новой церковной структуры на Украине.

Как сообщал "Апостроф", митрополит Епифаний рассказал о последнем форпосте Путина в Украине и как его разрушить.

Кроме того, глава ПЦУ подробно пояснил, откуда берутся деньги на церкви и "зарплаты" священникам.