Гражданин Украины: в сети вспомнили известного волонтера, погибшего в ДТП

Ровно год назад, 4 февраля, не стало известного украинского волонтера Леонида Краснопольского, который погиб в ДТП.

Об этом сообщает фонд Вернись живым в Facebook.

"Я сижу перед российским военным на втором этаже донецкого СБУ. Меня привели на допрос. В моем телефоне нашли фото передвижения техники, никаких иллюзий не было. На дворе июль 2014. Собеседник держит мой паспорт в руке. - Можете объяснить свою проукраинскую позицию? - сказал он. - Думаю, что да. Это написано в моем паспорте - гражданин Украины", - вспоминал в свое время волонтер.

После обмена он перебрался с семьей в Днепр, где активно продолжил заниматься волонтерской деятельностью. Он погиб в аварии. На тот момент ему было 46 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее Краснопольский спрогнозировал долгую войну на Донбассе.