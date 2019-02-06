На Донбассе ликвидирован боевик "Крот": в сети показали фото

На Донбассе ВСУ ликвидировали боевика из Донецка.

Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Facebook, публикуя фото боевика.

"27.01.19 пополнилась очередным бойцом. Олейник "Крот" Василий из Донецка", - пишет военнослужащий.

Боевик входит в базу "Миротворец".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", боевик так называемой ДНР, уроженец Горловки (Донецкая обл.), был приговорен к 9,5 годам лишения свободы.

Кроме того, также в сети появилось видео, на котором участник незаконного вооруженного формирования на Донбассе рассказал, как его "списали" из-за ранения.

Также на Донбассе наркоман убил малолетнюю дочь боевика ДНР. В частности, в оккупированном Иловайске террорист ДНР убил трехлетнюю девочку - дочь своей любовницы.

Помимо этого, на оккупированном Донбассе до смерти изнасиловали 3-летнюю девочку. Девочка оказалась дочерью любовницы убийцы.