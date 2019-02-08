Опасная болезнь проникла в Минздрав: от недуга пострадали три чиновника

Вспышку кори зафиксировали в Министерстве здоровья Украины, там заболели три чиновника.

Об этом сообщают УНН, ссылаясь на слова народного депутата Украины Игоря Мосийчука во время часа вопросов к правительству в сессионном зале парламента.

"Уже вспышка кори в Министерстве здравоохранения - заболело три работника", - заявил он.

Напомним, департамент общественного здравоохранения штата Вашингтон из-за кори у 23 человек с начала года объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

"Количество больных корью в Европе в 2018 году превысило 82 000 человек - это самый большой показатель десятилетия, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для Европейского региона", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", с начала 2019 года корью в Украине заболели 285 военнослужащих. В связи с этим в сети рассказали об эпидемии кори и вакцинации. Однако Министерство здравоохранения не будет объявлять эпидемию кори в Украине.