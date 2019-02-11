Очередной "ихтамнет": в сети показали Абдуллу, "случайно" погибшего на Донбассе

В сети продолжают высмеивать ликвидацию российских наемников, которых, как заявляют в России, нет на Донбассе.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в соцсети Twitter.

"Герой земли Соль-Илецкой, контрактник 21й ОМСБр Абдулла Исмагилов в боевых действиях участия не принимал. Ведь "ихтамнет" и не было. Просто случайно попал под обстрел, да так, что прямо в танке телепортировался с границы аж под Старобешево. Зато посмертно получил орден Мужества", - написал он и опубликовал фото "ихтамнета" и скриншоты.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент РФ Владимир Путин подписал указы о присвоении нескольким бригадам специального назначения ВС РФ почетного наименования "гвардейские".