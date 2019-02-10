Перешел в "бригаду 200": в сети показали фото ликвидированного боевика на Донбассе

Украинские военнослужащие ликвидировали очередного боевика незаконного вооруженного формирования (НВФ) на Донбассе Александра Прокопчука из Горловки.

Об этом сообщил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своей странице в Facebook.

"200_бригада 07.02.19 пополнилась очередным бойцом. Прокопчук Александр из Горловки.

Всё будет Украина и победа за нами!", - написал военнослужащий.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе ликвидировали боевика ДНР Сергея Ляхова.

Ранее в сети опубликовали видео атаки ВСУ по позициям боевиков на Донбассе, в результате которой была уничтожена боевая машина вместе с экипажем оккупантов. Кроме того, также в сети появилось видео, на котором участник незаконного вооруженного формирования на Донбассе рассказал, как его "списали" из-за ранения.