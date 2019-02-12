Только после выборов: принято новое решение по громкому отстранению Аласании

Наблюдательный совет отсрочил решение об отставке Зураба Аласании, председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины "UA: Суспільне".

Об этом сообщается на странице UA: Суспільне мовлення в Facebook.

"Наблюдательный совет отложил решение об отставке Зураба Аласании до 6 мая 2019 года. Также на сегодняшнем заседании Наблюдательный совет одобрил ежегодный общий отчет НСТУ за 2018 и согласовал финансовый план на 2019 год", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 1 февраля, Наблюдательный совет проголосовал за отставку председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины "UA: Суспільне" Зураба Аласании.

Как сообщалось, ранее в НОТУ рассказали, как не допустить кризиса ''Суспильного''. Подробнее о том, почему главу НОТУ уволили правильно, читайте в материале "Апострофа": Восемь вопросов к увольнению Зураба Аласании.