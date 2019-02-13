Нардеп устроил огненную истерику из-за следа "Оппоблока" в скандале с Супрун

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который оказался замешан в новом скандале с отстранением Ульяны Супрун от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины, готов пойти на абсурдный поступок, дабы доказать свою непричастность.

Об этом он написал в Facebook.

"С*ка, до чего еще могут опуститься эти упоротые грантоеды?! Я даже не здороваюсь с регионалом Долженковым! Шабунин (Виталий, глава правления "Центра противодействия коррупции" – прим. ред.) придумал, будто проект постановления об увольнении Супрун писался на его компьютере. Отбросы, продажное дер*мо!" – написал он.

Но на этом все не закончилось. Мосийчук пошел дальше, предложив довольно абсурдный способ для доказательства своей непричастности к скандалу.

В тоже время в сети опубликовали фотодокозательство правдивости предположения Шабунина.

Между Мосийчуком и Шабуниным также разгорелся нешуточный спор, в который вмешалась даже помощница нардепа.

Как сообщал "Апостроф", решение Киевского административного суда об отстранении от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, приведет к тому, что пациенты, страдающие смертельными заболеваниями, не смогут получить необходимые лекарства. Также в Киеве сотни людей пришли на суд против Супрун.