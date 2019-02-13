Нужно менять всю систему: Тимошенко рассказала о новой конституции

Новая Конституция, где будут четко прописаны новые правила и порядки жизни людей и формирования власти, является главным условием для построения справедливой и сильной Украины.

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время встречи с предпринимателями в Ивано-Франковске.

По ее словам, изменить лицо на должностях - недостаточно, нужно полностью изменить всю систему управления государством, систему жизни в интересах обычных украинцев. И это может сделать только один документ - Конституция.

Новый Основной закон должен устранить недостатки нынешней Конституции.

"Вопреки мировому опыту у нас полная монополия на политическое управление и она в руках президента. Он решает, как жить, как делить ресурсы, нет коллегиального управления и люди, которые имеют интеллект, опыт, к сожалению, на обочине управления", - пояснила она .

Юлия Тимошенко назвала неправильным то, что Украина каждые 5 лет пытается на выборах вытянуть счастливый билет, что благодаря политической монополии нация поставлена в зависимость от воли одного человека.

По новой Конституцией, украинское общество должно получить справедливый суд, контроль над всеми ветвями власти. По словам лидера "Батькивщины", контрольные органы будут независимыми.

Кроме того, будут устранены двоевластие между президентом и премьер-министром Украины.

"Мы - страна двух руководителей исполнительной ветви власти - президента и премьера. С практически равными правами влияния на министров и губернаторов", - отметила Юлия Тимошенко.

После президентских выборов, убеждена она, первое, что должен сделать новый президент - принять новую Конституцию на всеукраинском референдуме.