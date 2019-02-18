Нацисты зверствуют: как в ЛНР началась агитация под выборы в Украине

Террористы ЛДНР начали на оккупированном Донбассе активную пропагандистскую кампанию направленную на выборы президента Украины.

Об этом сказано в материале "Апострофа" Нацисты-агитаторы и "орден Иуды" для президента: как боевики на Донбассе рассказывают о выборах в Украине.

Практически все информационное внимание сепаратистов обращено в сторону действующего президента Украины Петра Порошенко. Боевики делают акцент на том, что глава государства якобы ведет нечестную кампанию, используя самые грязные и циничные приемы агитации, которые только можно придумать.

"Так, по версии боевиков так называемой ЛНР, в качестве эксклюзивных агитаторов, действующий президент выбрал "нацистов". Оказывается, военнослужащие батальона "Донбасс" и полка "Азов" гастролируют предприятиями свободного Донбасса и убеждают начальство агитировать своих сотрудников голосовать за Порошенко. Если руководители предприятий отказываются это делать, их ждут погромы и даже физическая ликвидация", - сказано в материале.

Также СМИ ЛНР утверждают, "что погромы уже начались". По их версии, "нацисты" из "Азова" жестоко избили владельца продуктового магазина в поселке Луганское Бахмутского района. Упертый предприниматель якобы наотрез отказывался вешать на фасаде магазина баннер с агитацией, за что и поплатился здоровьем.

"Боевики, угрожая погромами и физической расправой, принуждают руководителей предприятий проводить агитацию сотрудников и размещать агитационные материалы только за действующего президента", - отметил так называемый и.о. начальника управления фейковой народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Боевики утверждают, что даже появление на рабочем месте в ярко-синей шапке с бубоном уже может расцениваться как агитация за другого кандидата, а так и до погрома рукой подать.

Как сообщал "Апостроф", ранее главарь ДНР выдал "секретный" указ по выборам в Украине.