РУС. | УКР.

понедельник, 18 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.00
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

18 февраля

16:14
Давно нет в живых: племянница Скрипаля выдала пропагандистам Кремля сенсацию
16:12
На службе фашистов: оккупанты выдали фейковую историю Крыма
16:00
Тина Кароль поделилась милым фото с сыном
15:55
Лион - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
15:55
Нацисты зверствуют: как в ЛНР началась агитация под выборы в Украине
15:44
В ЕС рассказали, когда накажут Россию за захват украинских моряков
15:34
В Киеве зафиксирована первая смерть от опасной болезни
15:25
Где смотреть онлайн Айнтрахт - Шахтер: расписание трансляций
15:25
Зритель не глухой: травести-дива Монро высказалась о Нацотборе на Евровидение
15:08
Бойко призвал списать долги за коммунальные услуги
14:57
​Запуск "Северного потока-2": в Украине оценили перспективу фиаско Путина
14:57
Украинцы увидят самое большое суперлуние 2019 года: названо время и дата
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нацисты зверствуют: как в ЛНР началась агитация под выборы в Украине

понедельник, 18 февраля 2019, 15:55

Террористы ЛДНР начали на оккупированном Донбассе активную пропагандистскую кампанию направленную на выборы президента Украины.

Об этом сказано в материале "Апострофа" Нацисты-агитаторы и "орден Иуды" для президента: как боевики на Донбассе рассказывают о выборах в Украине.

Практически все информационное внимание сепаратистов обращено в сторону действующего президента Украины Петра Порошенко. Боевики делают акцент на том, что глава государства якобы ведет нечестную кампанию, используя самые грязные и циничные приемы агитации, которые только можно придумать.

"Так, по версии боевиков так называемой ЛНР, в качестве эксклюзивных агитаторов, действующий президент выбрал "нацистов". Оказывается, военнослужащие батальона "Донбасс" и полка "Азов" гастролируют предприятиями свободного Донбасса и убеждают начальство агитировать своих сотрудников голосовать за Порошенко. Если руководители предприятий отказываются это делать, их ждут погромы и даже физическая ликвидация", - сказано в материале.

Также СМИ ЛНР утверждают, "что погромы уже начались". По их версии, "нацисты" из "Азова" жестоко избили владельца продуктового магазина в поселке Луганское Бахмутского района. Упертый предприниматель якобы наотрез отказывался вешать на фасаде магазина баннер с агитацией, за что и поплатился здоровьем.

"Боевики, угрожая погромами и физической расправой, принуждают руководителей предприятий проводить агитацию сотрудников и размещать агитационные материалы только за действующего президента", - отметил так называемый и.о. начальника управления фейковой народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Боевики утверждают, что даже появление на рабочем месте в ярко-синей шапке с бубоном уже может расцениваться как агитация за другого кандидата, а так и до погрома рукой подать.

Как сообщал "Апостроф", ранее главарь ДНР выдал "секретный" указ по выборам в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Нацисты-агитаторы и "орден Иуды" для президента: как боевики на Донбассе рассказывают о выборах в Украине

Развод для субсидии, пенсионные туристы и УБД за 15 тысяч: как украинцы обманывают государство

Мистификация и имитация: зачем в Украине появилась Сичеславская область

Грипп и корь атакуют украинцев: почему власть не пойдет на объявление эпидемии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: