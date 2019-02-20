Украина показала новое оружие на престижной международной выставке: опубликованы фото

Украина представила на международной выставке оборонной и военной промышленности IDEX-2019 в ОАЭ новые образцы стрелкового оружия.

Соответствующие снимки опубликовал в Facebook руководитель Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.

"На международной выставке вооружений IDEX-2019 в Эмиратах Украинская компания "Укроп" совместно с государственной внешнеторговой фирмой "Прогресс" демонстрируют целую линейку новых отечественных образцов стрелкового оружия. Это штурмовые автоматические гвинтивикы, снайперские винтовки, принятые на вооружение Вооруженных сил, а также новый пулемет, возможности которого разработчики еще держат в секрете", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в скором времени Украина начнет масштабную закупку высокотехнологичного оружия США, в том числе ракетных комплексов Javelin.