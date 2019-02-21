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В сети рассказали историю убитого снайпером защитника Украины

четверг, 21 февраля 2019, 20:10

Погибший на Донбассе от пули снайпера 20 февраля военнослужащий ВСУ Василий Богоносюк ушел на фронт добровольцем в самом начале войны.

Об этом сообщает пресс-служба 24 ОМБр имени короля Данила.

"Старший солдат Василий Богоносюк, находясь на наблюдательном посту взводного опорного пункта, заметил движение со стороны противника. Он заранее предупредил своих боевых побратимов и открыл огонь. Враг был остановлен, он отступил. Во время смены Василием позиции снайперская пуля ранила нашего военнослужащего. Ему сразу была оказана неотложная медицинская помощь и он был эвакуирован в центральную районную больницу города Курахово. Врачи до последнего боролись за жизнь воина, дважды запускали после остановки сердце, но ранения оказались несовместимыми с жизнью", – говорится в сообщении.

Богоносюк Василий Богданович родился 18 октября 1980 в селе Васильков Чертковского района Тернопольской области.

"Он ушел на войну добровольцем в самом начале. Придет, побудет месяц и снова едет воевать", - рассказывают односельчане о Василии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети сообщают о смерти бойца 72-й бригады Вооруженных сил Украины, воевавшего на Донбассе, Игоря Саса.

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