Названа фамилия 39-летнего бойца ВСУ, погибшего от пули снайпера: фото

В среду, 20 февраля, в зоне военного конфликт на Донбассе погиб 39-летний старший солдат ВСУ, военнослужащий 24-й ОМБр Василий Богоносюк.

Об этом сообщает 20 хвилин.

"Нам сообщили печальную весть о смерти Василия Богоносюк. Он ушел на войну добровольцем в самом начале. Придет, побудет месяц и снова едет воевать. У мужчины осталось двое дочерей 2002 и 2004 годов рождения. Я могу о нем сказать, что он никогда не мог отказать в помощи. Всегда был веселый", - пишет издание.

Похоронят военного в родном селе под Тернополем.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 14 января, в зоне боевых действий на Донбассе погиб военнослужащий 72-й ОМБр им. Красных Запорожцев Николай Семенюк (Саид).