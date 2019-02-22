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До 18 мороза: синоптики напугали украинцев снежной погодой

пятница, 22 февраля 2019, 04:26

После досрочного визита весны, в Украину возвращается настоящая зима с морозами и снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики сообщили в Facebook, что "в ближайшие дни в Украину снова вернется морозная погода, в некоторых областях восстановится снежный покров".

В частности, с пятницы, 22 февраля, умеренный снег ожидается на западе и юге, а также в Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях. Синоптики ожидают, что снежный покров может составлять от 1 до 6 см. Местами в указанных областях будет идти мокрый снег.

Зато в Карпатах ожидаются значительные снегопады.

В ночь на 22 февраля температура опустится до 3-10 мороза, а днем ожидается от 6 мороза до 0.

В выходные дни, 23-24 февраля, в Украине будет преобладать холодная погода, однако, по данным синоптиков, осадков не ожидается. Ночью температура будет достигать 6-12 мороза, а днем - 2-7 мороза.

Еще холоднее будет в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях, где ночная температура будет достигать 12-18 мороза, а дневная - 5-10 мороза.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики порадовали украинцев радужным прогнозом погоды.

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