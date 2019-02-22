Потери уточняются: ВСУ дали жесткий отпор боевикам на Донбассе

По состоянию на 18:00 пятницы, 22 февраля, российско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.

Отмечается, что из них шесть раз - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши опорные пункты: дважды из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - возле села Водяное; дважды из минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса и автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Лебединское; из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Авдеевка; в районе города Марьинка огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики четыре раза обстреляли позиции ООС: дважды из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - возле населенного пункта Новозвановка, из минометов калибра 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Катериновка; из гранатометов разных систем - в районе населенного пункта Луганское.

Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

"Подразделения, на которые осуществлялось огневое воздействие, дали противнику адекватный ответ со штатного вооружения, которое не запрещено минского соглашениями. Потери противника уточняются", - добавили в ООС.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики устроили тяжелые бои на Донбассе, ранив двоих украинских бойцов.