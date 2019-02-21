Боевики устроили тяжелые бои на Донбассе: ранены двое украинских бойцов

За четверг, 21 февраля, по состоянию на 18:00 боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня: двое военнослужащих ВСУ ранены.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты трижды обстреляли позиции наших защитников: из минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Пески", - говорится в сообщении.

Кроме того, они обстреляли позиции ООС со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Павлополя.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса вблизи населенного пункта Крымское", - отметили в штабе.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", боевики нагло врут о количестве ликвидированных оккупантов на Донбассе, угрожая их семьям.