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Антициклон вытесняет непогоду из Украины: синоптик дала прогноз на выходные

суббота, 23 февраля 2019, 00:17

На выходных, 23-24 февраля, в Украине ожидается морозная сухая погода.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, антициклон вытеснит из Украины сегодняшнюю непогоду, которая охватила запад и юг, и поэтому существенные осадки маловероятны. Однако похолодание усилится.

В ночные часы 23-24 февраля ожидается -7 -13 градусов, на северо-востоке -12 -17 градусов, днем -3 -9 градусов.

"Уже днем в воскресенье на западе и севере начнется повышение температуры воздуха до 3 градусов мороза - 2 тепла. А в понедельник потепление охватит большую часть территории Украины", - написала Диденко.

Отмечается, что в Киеве субботу-воскресенье будут морозными, ночью предполагается -6 -9, на окраинах, при прояснении до -10 градусов.

Днем 23 февраля будут около -4 -6 градусов, 24 февраля начнется ослабление мороза до 0, -2 градусов. В понедельник, 24 февраля в Киеве ожидается +2 +4.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики напугали украинцев снежной погодой.

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