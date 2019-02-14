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Бегут из "рая": в сети указали на предсказуемое "покращення" в ДНР

четверг, 14 февраля 2019, 02:28

Оккупанты на Донбассе сами признают, что жизнь в новоиспеченной "республике" становиться невозможной. На этот раз они сами рассказали о недостатке медицинских работников.

Об этом говорится в сообществе hochu _ domoy в Twitter.

"Как же так? Бегут из вашего "рая"?", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ДНР нет ни персонала, ни жилья для молодых кадров. К тому же, "ситуация осложняться постоянными обстрелами".

Ранее "власти" ДНР заявили, что процесс восстановления разрушенного войной оккупированного Дебальцево остановлен из-за отсутствия финансирования. Также в сети показали прайс на вывоз российского "груза 200" с Донбасса. К тому же, недавно в сети опубликовали фото телеопроса про полет в космос в так называемой ЛНР.

Ранее сообщалось, что в сети смеются над интервью главаря ДНР Дениса Пушилина российскому СМИ, где он рассказал о "светлом будущем" и "условном завтра" ЛДНР.

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