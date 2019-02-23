Взрыв микроавтобуса на Донбассе: появились первые фото и новые данные о погибших

На Донбассе возле пункта пропуска Еленовка Донецкой области взорвался микроавтобус марки Mercedes с пассажирами.

Об этом сообщают в Telegram-канале Inside Donetsk.

Взрыв произошел при пересечении нейтральной зоны из Украины в так называемую ДНР в районе КПВВ Еленовка. Количество жертв трагедии пока устанавливается. По одним данным, один человек погиб, а двое получили ранение. По другим - трое пострадали и один человек умер. Еще по информации другого источника, один из пострадавших скончался по дороге в больницу.

Известно, что погиб водитель буса, он скончался на месте. По данным источника, речи о наезде на инженерный боеприпас пока не идет. Предварительно, взрывное устройство могло быть заложено на обочине.

Как сообщал "Апостроф", в Донецкой области, между городами Марьинка и Курахово, произошло крупное ДТП, в котором погибло 6 человек.