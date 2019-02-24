Клички "Бурый" и "Койот": в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков на Донбассе

В сети показали фото двух ликвидированных на Донбассе боевиков ЛДНР.

Снимки наемников опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer.

Одного из погибших звали Александр Лукьяненко, позывной "Бурый". По информации сайта "Миротворец", он воевал против ВСУ на стороне ДНР. Родом из Шахтерска, родился в 1993 году.

Вторым наемником является гражданин РФ Яков Дерепаскин с позывным "Койот", который умер, предположительно, от последствий ранений, в российском Ейске в июле 2018 года.

Также, блогер опубликовал информацию о ликвидации 22 февраля боевика ДНР с позывным "Грек".

Как сообщал "Апостроф", ранее офицер ВСУ показал видео с моментом уничтожения позиции боевиков на Донбассе.

Кроме того, не так давно в сети появилось очередное видео удара украинских военных в зоне операции Объединенных сил на Донбассе по опорному пункту боевиков на передовой.