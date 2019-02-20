Боевик "Антрацит" пополнил "бригаду 200" у боевиков: в сети показали фото

Во время боевых действий на Донбассе был ликвидирован один из боевиков незаконных вооруженных формирований, Евгений Тарабанов по кличке "Антрацит" или "Жора".

Об этом сообщает на своей странице в Facebook блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Как пишут в социальных сетях, боевик был ликвидирован либо 30, либо 31 января. Погиб в районе Горловки, возле позиции Зайцево-Гольма. Отмечается, что боевику "практически оторвало голову".

Тарабанов родился в Антраците, Луганской области, 16 марта 1979 года.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", за сутки 18 февраля боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня с использованием артиллерии и крупнокалиберных минометов: ответным огнем девять оккупантов уничтожено. Четверо военнослужащих ВСУ получили ранения.